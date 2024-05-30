最新機種　modela メデラ ソロ電動搾乳器

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2022年9月に赤ちゃん本舗で購入しました。動作確認済みです。産後直後、全く飲まなくなかった時期があり、病院でお借りしていたのですが、退院するにあたり購入しました。搾乳機を電動、手動悩まれている方がいらしたら、ぜひ電動を勧めます。それでなくても疲労困憊の産後、時間と労力を半減してくれる電動で本当によかったと思いました。約一週間で、母乳を飲んでくれるようになったので、退院後はこちらを使用する必要はほとんどなくなったのですが、赤ちゃんの成長より少しだけ多めに母乳が作られるようにするために使用したり、背中が痛くて授乳の姿勢が辛い時に、哺乳瓶であげたり、家族の誰かに頼めるようにドキドキ使用しました。第三子にして初めて搾乳器を使いましたが、精神的にとても楽になるので、もっと早く知っていて、使っていれば良かったと思いました。これから出産を控えるご家庭には一台用意しておくことお勧めします！パーソナルフィットフレックスさく乳口Mサイズ（24mm）は、煮沸消毒してお付けしていますが、衛生用品のためご購入されても良いと思います。母乳保存袋とミルボンSはおまけです。（写真8枚目）定価 18700円箱付・説明書付きメデラ 電動搾乳機対象年齢···0ヶ月から