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- ❤️専用です。★ポロラルフローレン★カーディガン★150 cm★レッド★綿100%
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。❤️こちらは専用とさせていただきます。他の方がご購入された場合には、おそれいりますがキャンセルさせていただきます。ご了承願います。★ポロラルフローレンのカーディガンです。★150cm★タグ付き新品★とても綺麗なレッドです。★綿100%★購入後は自宅保管です。ご理解願います。また、神経質な方のご購入はお控え願います。よろしくお願いします。
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