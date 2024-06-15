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ミズノ製 阪神タイガース 北條選手 プリントユニフォーム＋マフラータオル
商品番号 A21645752473
商品名

ミズノ製 阪神タイガース 北條選手 プリントユニフォーム＋マフラータオル
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ製阪神タイガース北條選手①プリントユニフォーム（ホーム）②応援ジャガードマフラータオルのセットです。定価：合計　6,930円（税込）　①　4,950円（税込）　②　1,980円（税込）サイズ：Lサイズ（ユニフォーム）2022年頃、新品で購入しました。撮影のために袋から出しましたが、未着用未使用品になります。衣類として嵩張りますので、多少圧縮してお送りさせていただく予定です。ご興味がございましたら、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。野球チーム...阪神タイガース種類...ユニフォーム
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