【広島カープ】東出輝裕 ユニフォーム サイズS

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広島カープのレジェンド東出輝裕選手のレプリカユニフォームです。懐かしの縦縞、2000年代のモデルです。サイズSです。素人採寸で、着丈約70cm、身幅約50cmです。数回しか着たことがなく、クローゼット内に保管していました。素人目で見て、目立つキズや汚れはありません。神経質な方はご遠慮ください。折り畳んで封筒に入れて発送します。夢熱く燃やせ〜心弾ませて〜緑の芝生を走れ〜東出#広島#カープ#緒方#野球#ユニフォーム#ミズノ#黒田#新井#前田#江藤#金本#野村#東出#正田#応援#誠也#菊池#森下#大瀬良#レジェンド#侍種類...ユニフォーム野球チーム...広島東洋カープ