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ヤクルトスワローズ 2021 Fathersベースボールシャツ
商品番号 Q60363646385
商品名

ヤクルトスワローズ 2021 Fathersベースボールシャツ
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に開催されたイベント”FathersDAY”にて数量限定で企画チケット販売していたベースボールシャツです。フリーサイズです。新品未開封ですが、ネコポスのサイズに畳みなおして発送しますので予めご了承くださいませ。野球チーム...東京ヤクルトスワローズ
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