ヤクルトスワローズ 2021 Fathersベースボールシャツ

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商品詳細
2021年に開催されたイベント”FathersDAY”にて数量限定で企画チケット販売していたベースボールシャツです。フリーサイズです。新品未開封ですが、ネコポスのサイズに畳みなおして発送しますので予めご了承くださいませ。野球チーム...東京ヤクルトスワローズ
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