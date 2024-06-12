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昭和50年代広島東洋カープ選手サイン帳〜津田、山本、衣笠、北別府など
商品番号 G49350288840
商品名

昭和50年代広島東洋カープ選手サイン帳〜津田、山本、衣笠、北別府など
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···広島東洋カープ◆1982年ころの広島東洋カープ選手のサイン帳◆スケッチブックのサイズは、A4版大◆以下の21人の直筆サインがあります。　高橋慶彦、山﨑隆造、衣笠祥雄、木下富雄、達川光男、原　伸次、北別府学、古葉竹識、小川邦和、福士啓章、大野豊、山本和男、内田順三、山根和夫、水谷実雄、山本浩二、高橋俊春、長内孝、斉藤浩行、津田恒実、長嶋清幸
http://narcologia.ru/goods/update548895.html
http://narcologia.ru/goods/procurement83933.html
http://narcologia.ru/goods/marshal840280.html
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