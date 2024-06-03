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- 【子供用 160cm】日本代表 ユニフォーム 14 伊藤純也 靴下すね当て付き
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商品詳細
★感謝を込めてリピート割(^^♪リピートでユニフォーム購入してもらうと100円引きさせて頂きます。購入の際リピートの方はメッセージにてお知らせください(^^♪☆☆☆フォロー割について☆☆☆購入前にコメントにて「フォローしました」とお伝えください。1000円以上で50円、2000円以上で100円お値引きさせて頂きます(^^♪★新品未使用 ★送料無料１～２日発送 ★即購入歓迎【商品】2022-23モデルワールドカップ日本代表ホームレプリカユニフォーム#14伊東純也選手フランス・リーグアン・スタッドランス所属ソックスすね当て 4点セット【素材】ポリエステル100%使用吸水・通気・速乾性に優れており、サッカー練習やその他の運動、普段着としてもご使用できます。【サイズ】子供用 サイズ 28 160cm用※詳細は画像のサイズ表にてご確認ください。【特記事項】※ノーブランド・インポート商品です。画像と多少色味が違ったり縫製が甘い場合がございますので、神経質な方はご遠慮ください。※洗濯については30度以下で中性洗剤で洗い、陰干し、自然乾燥をオススメします。(アイロン不可)※検品のため一度開封しております。※不良品以外の返品は対応していません。サイズをお確かめの上お買い求めください。カラー...ブルー季節感...冬季節感...冬、秋季節感...冬、秋、夏季節感...冬、秋、夏、春種類...レプリカユニフォームサイズ...XS(SS)丈...半袖
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