adidasアディダス サッカー ユベントスSSPフーディーパーカーメンズM新品

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商品詳細
◉adidas(アディダス)◉サッカー/フットサルユベントスSSPフーディーメンズMサイズ定価8490円+税 ブラックJAN4061612071877説明◇クラブチームのストリートレンジ、SSP。■素材:綿100%■サイズM:身長/167-173cm胸囲/89-95cm☑️新品未使用、タグ付きです。店頭に並んでいた商品ですので多少の傷みや汚れはご了承下さい。☑️商品は手元にございますので、兵庫県より迅速に発送致します。☑️即購入、無言購入ＯＫ！☑️同時購入で同梱発送可能な場合は浮いた送料分お値引き致します。是非他の出品物も含めてご検討いただければと思います。希望される場合は事前にご連絡下さい。☑コンビニ払いの方はなるべく24時間以内にお願い致します。遅れる場合は一言お願い致します。☑他のサイトにも出品中の為、突然削除することがあります。
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