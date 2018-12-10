元北海道日本ハムファイターズ　矢野　背番号と名前入りユニフォーム

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商品詳細
２０１１年と２０１６年のユニフォームです。写真の通り、名前と背番号入りです。サイズは、Ｌサイズです種類···ユニフォーム野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit13986.html
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