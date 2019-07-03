松井秀喜選手　直筆サインボール

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商品詳細
ご覧を頂きありがとうございます！コレクション整理のため出品します！松井秀喜選手の直筆サインボールになります！(ケースは付きません。)その他、色々と出品をしています。フォロー及びご観覧をお願いします！宜しくお願いします！ご覧を頂きありがとうございます！コレクション整理のため出品します！#プロ野球#直筆サイン#巨人#読売#ジャイアンツ#直筆サイン色紙#メジャー#ヤンキース#ニューヨーク
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