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umbro アンブロ 長袖ウェア上下セット
商品番号 M96056267266
商品名

umbro アンブロ 長袖ウェア上下セット
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンブロのトレーニング用ウェアです。蛍光イエローです。使用感は結構あったかいです。サイズはLです。胸囲約96cm身長約175cm股下約70cmよろしくおねがいします！
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