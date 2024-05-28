大谷翔平 MVPショータイム直筆サインボール Fanatics 証明付 おまけ付 ...

大谷翔平選手直筆サイン MVP記念公式ボール MLB\u0026Fanaticsホログラム付き大谷翔平選手の2021年AL•MVP記念ロゴ入り直筆サインボールです。Rawlings社の【2021SHO•TIME•MVP】記念公式ボールに、大谷翔平選手の直筆サインが入っております。公認サインであることを証明するFANATICS社とMLB機構のホログラムが貼られており、記載番号（画像上では塗りつぶしております。）をMLB公式サイト（MLBAuthentication）で入力すると、直筆サインの証明内容（サインをした人物や、サインをした日付など）をご確認いただけます。証明内容のプリントを箱の中に同梱させて頂きます。証明書はhttps://www.mlb.com/official-information/authenticationからご自身でご覧いただけます。（ご自身でプリントアウト可能）直筆サインボールは、アメリカにてFANATICS社から直接購入しております。アメリカ国内での輸送、FANATICS社の梱包の事情もあり、箱に凹み、傷、曲がりなどがありますので、ご了承の上、ご購入をお願いいたします。画像と上記説明で、真正性に疑問を持たれる方は、トラブル防止のため、ご購入をご遠慮ください。すり替え防止のため、購入後のキャンセル、返品、交換、返金は不可とさせて頂きます。御覧いただき有りがとうございます。おまけについて:大谷選手が出場した2023オールスターゲーム公式プログラムをおまけでお付けします。240ページフルカラー、全て英語表記です。シアトルマリナーズのホーム球場でのゲームだったので、イチロー選手を含む、球団を代表する選手が表紙を飾っています。アメリカからの郵便の事情で、傷、曲がりなどがありますので、ご了承ください。※写真撮影のため開封いたしました。※NCNRでご購入いただける方※入金確認後発送※らくらくメルカリ便 発送予定#大谷翔平#公式サインボール#FANATICS#MVPショータイム#ロサンゼルス・エンゼルス#エンゼルス#大谷翔平#大谷選手#公式ライセンス#記念#グッズ記念盾#二刀流#新人王r#メジャーリーグ#メジャーリーググッ#MLB#LosAngelesr#Angelsr#ボール



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