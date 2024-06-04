ドイツ代表　トーマス・ミュラー　Tシャツ　日本参考サイズO



2023年最新】トーマス・ミュラーの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】トーマス・ミュラーの人気アイテム - メルカリ



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ドイツ代表 トーマス・ミュラー Tシャツ日本参考サイズOインターナショナルサイズMJASPO規格（社団法人日本スポーツ用品工業協会の既定）を参考に、着丈・身幅等はご自身でお調べ下さい。あくまでも、保管品で御座いますので、ご理解宜しくお願い致します。発送は簡易包装となります。コンパクトに畳みますので、しわ等ご理解お願い致します。神経質な方はご購入をお控え下さい。送料コミコミ価格となっております。宜しくお願い致します。2023090718