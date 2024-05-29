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TAMA タマ ドラムスツール ドラム椅子 スローン チェア ヴィンテージ
商品番号 W54445780037
商品名

TAMA タマ ドラムスツール ドラム椅子 スローン チェア ヴィンテージ
ブランド名 タマ
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAタマドラムスツールドラム椅子スローンチェアドラムドラムセット楽器バンド音楽レトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロ古着■サイズ■高さ48-58㎝横46㎝奥行46㎝多少のサビ汚れ、スレなどございます。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#楽器沢山あるよーfreedomSS92204古川
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