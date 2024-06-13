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商品詳細
中国保利社藏品印近代中国名師斉白石花鳥肉筆古絵ご覧頂き、誠にありがとうございます。商品状態は写真から十分ご確認ください。古い物ですが、傷、污れなどございますので、写真から十分ご確認の上、ご理解頂ける方のご購入お待ちしております、特にコメントはなくても、ご購入は即決される方を優先させて頂きます。直経：35/70mm
http://narcologia.ru/goods/unusable180474.html
http://narcologia.ru/goods/message365527.html
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中国保利社藏品印 近代中国名師 斉白石花鳥肉筆古絵-
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