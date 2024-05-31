阪神タイガース　優勝記念カラーTシャツ　ホワイト　Lサイズ

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商品詳細
2023JERAセリーグ優勝記念カラーTシャツになります。色 ホワイトサイズ Lサイズ新品未開封＊折りたたんで梱包させて頂きます。自宅保管になりますのでご理解頂ける方にお譲り致します。#阪神タイガース#優勝記念#Tシャツ野球チーム···阪神タイガース
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