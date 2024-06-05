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キレダスバット キレダス VERSION2
商品番号 M89959378025
商品名

キレダスバット キレダス VERSION2
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キレダスバット83cm、約700gキレダスVERSION2共に購入しましたが1度使用したのみです。他に使い慣れたものがあるのでこちらは出品します。キレダスVERSION2の箱はキズ、凹みがあります。
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