キレダスバット キレダス VERSION2

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商品詳細
キレダスバット83cm、約700gキレダスVERSION2共に購入しましたが1度使用したのみです。他に使い慣れたものがあるのでこちらは出品します。キレダスVERSION2の箱はキズ、凹みがあります。
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