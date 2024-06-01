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ミズノ中学硬式用バット ジェネホーク\u0026グローバルエリートオーダーバット ケース付
商品番号 M11810835535
商品名

ミズノ中学硬式用バット ジェネホーク\u0026グローバルエリートオーダーバット ケース付
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···中学硬式素材···金属ミズノグローバルエリートオーダーバット長さ83cmバランストップバランス重さ780gくり抜きではありませんミズノジェネホークバット長さ83cmバランスミドルバランス重さ830gくり抜きではありませんバットケースは2本入りです値下げ交渉承ります
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