ミズノ中学硬式用バット ジェネホーク\u0026グローバルエリートオーダーバット ケース付

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商品詳細
競技の種類···中学硬式素材···金属ミズノグローバルエリートオーダーバット長さ83cmバランストップバランス重さ780gくり抜きではありませんミズノジェネホークバット長さ83cmバランスミドルバランス重さ830gくり抜きではありませんバットケースは2本入りです値下げ交渉承ります
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