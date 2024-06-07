新品ヨネックス メンズ レディース テニス ラケットバッグ 6 ダークネイビー

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商品詳細
ヨネックスメンズレディーステニスラケットバッグ6ダークネイビーBAG1732R554定価：¥6534#ヨネックスメンズレディーステニスラケットバッグ6ダークネイビーBAG1732R554新品未使用です。使用する機会がない為、出品致します。自宅で保管しておりました。新品未使用のためタグ付きです。7/30日時点での購入でしたら本日発送させていただきますが、明日以降になりますと発送が4日後になります。ご了承ください。
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