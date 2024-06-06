SRIXON Z565アイアン5〜9 PW SWパタードライバーFW 計10本

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪【ドライバー+フェアウェイウッド+アイアン+パター 計10本セットです！】ヘッドカバー×2調整レンチ付き大人気‼︎ダンロップスリクソンZ5656本アイアンN.S.PRO980GHシャフト【メーカー】DUNLOP (ダンロップ)【モデル】 SrixonZ565フォージド【番手】5・6・7・8・9・PW6本【ドライバー】 スリクソンZ5659.5°シャフトSカバー付き 調整レンチ付き【フェアウェイウッド】3番スリクソンZF65カバー付き【SW】 NIKE【パター】 テーラーメード カバー無し全部で10本【シャフト】ドライバーMiyazaki3WRX【フレックス】S【性別】男性用 メンズ【利き腕】右【状態】中古〜商品情報〜初心者だけではなく中級者までどなた様でも満足できると思います。末長くお使い頂けます。通常の使用による傷のみです。ドライバーとウッドもセットされているので、このまますぐにラウンドできます！中古品のため、画像をよくご覧いただきノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします♪種類···アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド利き手···右対象···メンズ
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