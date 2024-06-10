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ペナルティ サッカーバッグ
商品番号 E66182060985
商品名

ペナルティ サッカーバッグ
ブランド名 ペナルティ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色⋯グレーサイズ(約)⋯縦50×横30×マチ22cm1番上のポケットにはシューズ1番下のポケットにはボールが入るようになっていて、メインの収納はガバッと開いて出し入れしやすく仕切りも色々あります。大容量で使い勝手のいいリュックタイプのバッグです。写真9枚目の部分ほつれありますが丈夫にできているのでちぎれそうな感じは全くありません。自宅洗濯していますが、多少の砂、土は出てくるかもしれません。折りたたんで一番送料が抑えられる方法で発送致します。ご了承ください。中古品にご理解のある方ご購入よろしくお願いします。#サッカー#フットサル#サッカーバッグ#フットサルバッグ#リュックサック#バックパック
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