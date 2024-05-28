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ACミラン　ユニフォーム　2nd ヴィンテージ　９３/９４
商品番号 V54209661862
商品名

ACミラン　ユニフォーム　2nd ヴィンテージ　９３/９４
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lotto製のACミランのアウェイユニフォームです。懐かしいスポンサーMotta時代の当時最強のミランのユニフォームです。ルート・フリット、ファン・バステン、ライカールト、バレージ、パパン、ボバン、コスタクルタ等在籍時の物です。[サイズ]不明タグ※表示が消えてしまっています[実寸サイズ]・着丈約70cm・身幅約51cm・肩幅約49cm・袖丈約23cm素人採寸でございます。多少の誤差はご容赦下さい。30年ほど前の物となります。保管によるシワ、毛羽立ち、ほつれ等ある点ご了承下さい。スクデットパッチは剥がれてしまいありません。リーグ···セリエAリーグ···セリエAサイズ···LACミランACmilanセリエAチャンピオンズリーグUCLカルチョバレージマルディーニデサイーアルベルティーニファンバステン
http://narcologia.ru/goods/Adder274875.html
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