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テニスラケット 軟式用 fischer フィッシャー FISCHER
商品番号 W42458014843
商品名

テニスラケット 軟式用 fischer フィッシャー FISCHER
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラケットの老舗メーカー「フィッシャー」の系譜を受け継ぐpacific（パシフィック）のラケットになります。使用1度の美品ですが、グリップテープ貼り替えが必要です。#ラケット#テニス#硬式#ケース
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