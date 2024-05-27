テニスラケット 軟式用 fischer フィッシャー FISCHER

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商品詳細
ラケットの老舗メーカー「フィッシャー」の系譜を受け継ぐpacific（パシフィック）のラケットになります。使用1度の美品ですが、グリップテープ貼り替えが必要です。#ラケット#テニス#硬式#ケース
http://narcologia.ru/goods/assessor230803.html
http://narcologia.ru/goods/troupe204011.html
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