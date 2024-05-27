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ヨネックス ソニケージ3 ワイド オールコート
商品番号 J55418372040
商品名

ヨネックス ソニケージ3 ワイド オールコート
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】・ヨネックスソニケージ3・2022年秋冬モデル・ブルー/ブラック・25.5cm4EWIDE・オールコート・定価13,200円【状態】購入後慣らしのため1度だけ壁打ちで使用。ほぼ新品。ソールのすり減りや使用感なし。ハードコートの試合用に購入したが、ハードコートの試合の機会がないうちにサイズアウト。普段はオムニ、クレーコート用の靴で練習。購入時の箱は廃棄したのでありません。他の箱に梱包して発送します。写真の状態に納得頂ける方の購入お願いいたします。中古品ということでクレーム、返品はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce47355.html
http://narcologia.ru/goods/procurement149133.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect562370.html
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