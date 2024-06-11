REALMADRID IKER CASILLAS TOOLSOFTHETRADE

レアルマドリードのイケル・カシージャス選手のユニフォーム入りカードです。199シリSanIker（聖イケル)ElSanto（聖人）リーグ···ラ・リーガセルティックレンジャーズバルセロナレアル・マドリードヴィッセル神戸横浜F・マリノス鹿島アントラーズ久保建英上田綾世鎌田大地三笘薫伊藤純也旗手怜央遠藤航谷口彰悟菅原由勢板倉滉伊藤洋輝中村航輔守田英正森下龍矢堂安律大迫敬介サインサッカーsoccerautosignクローバーメッシクリスティアーノ・ロナウドハーランドムバッペフェルナンドトーレスブッフォン川崎フロンターレベガルタ仙台ガンバ大阪ペドリガビイニエスタフォト横浜FC森保一本田圭佑香川真司内田篤人ロナウドベイルネイマールイニエスタスアレスラキティッチピケイブラヒモビッチマルコ・ロイスモドリッチハメス・ロドリゲスセルヒオ・ラモスアグエロラファエル・レオンピルロサンプドリアリヴァプールマンチェスターUマンチェスターCトニ・クロースオーバメヤンディバラポグバイカルディグリーズマンレヴァンドフスキロッベンハフェルツサンチョ北海道コンサドーレ札幌浦和レッズ柏レイソルFC東京湘南ベルマーレ清水エスパルスジュビロ磐田名古屋グランパス京都サンガセレッソ大阪サンフレッチェ広島アビスパ福岡サガン鳥栖ユンカー鈴木彩艶関根貴大ディエゴ・オリヴェイラ青木拓矢田川亨介バングーナガンデ佳史扶レアンドロ・ダミアン大島僚太小林悠山根視来家長昭博エウベルマルコス・ジュニオール天野純水沼宏太岩田智輝渡辺皓大高橋秀人ジャーメイン良権田修一長澤和輝宮原和也ガブリエル・シャビエル木本恭生東口順昭昌子源倉田秋井手口陽介黒川圭介松田陸清武弘嗣丸橋祐介小林友希セルジ・サンペールアンドレス・イニエスタ武藤嘉紀中村敬斗エトーロナウジーニョデ・ブライネファンダイクプレミアリーグセリエAブンデスリーガラ・リーガベルギーリーグ大迫勇也得点王



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Iker Casillas | フォト | レアル・マドリードCF



Casillas | Real Madrid CF



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