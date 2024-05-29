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Electro-Voice ( エレクトロボイス ) RE20 Black
商品番号 B92671948408
商品名

Electro-Voice ( エレクトロボイス ) RE20 Black
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 30,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。1ヶ月程前に新品購入しましが、実際に使ったのは動作確認程度の1、2回程しか使っていません。動作確認をした所不具合等もなく問題ない事を確認済みです。化粧箱や付属していた物は全て揃っています。素人管理のため神経質な方はご遠慮下さい。RE20は、180°背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性ダイナミック・マイク。ダイアフラムの背面に精密な間隔でスロットを空けた独自の技術Variable-Dを採用。音源に近づけた際に起こる近接効果の削減に成功。耐久性に優れ、大音圧の収音も可能。ギター/ベースアンプをはじめ、ドラムやパーカッション、ブラス等、多様な楽器のレコーディングに最適です。カラーはブラック。カラー···ブラック
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