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商品詳細
REGENTNEO-ALUSR-100軽量かつ反発力があって扱いやすく耐久性もあるラケットです。試合のみで使ってまていました。状態は写真の通りです中古品ですので傷等で気になる方はご遠慮ください。
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