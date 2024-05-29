ポケモンカード　リザードン

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···R特徴···プロモーションカード(PR)リザードン cp6RリザードンGXプロモリザードンEXプロモやや白かけ有り即購入OK
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