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ポケモンカード　リザードン
商品番号 Y99421507639
商品名

ポケモンカード　リザードン
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,377 円
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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···R特徴···プロモーションカード(PR)リザードン　cp6RリザードンGXプロモリザードンEXプロモやや白かけ有り即購入OK
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