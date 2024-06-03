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アイネクステージ900 ソフトテニス　ラケット
商品番号 E96494746186
商品名

アイネクステージ900 ソフトテニス　ラケット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

５年前に一年ほど使用していた物です。元グリップに巻いていたグリップの残骸が残っています。元グリップはかなり状態は悪いので、購入され次第市販のグリップを巻く予定です。フレームにもガードの粘着がかなり残っていて、割れなどもありますので、こちらも市販のガードテープを巻く予定です。ストリングも7年前のものですがこちらは貼り直しを希望される方は別途手数料（要相談）を頂きます。
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