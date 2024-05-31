テーラーメイド　2023新型トラスパター　TＰコレクション

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種類···パターテーラーメイド人気モデル···トラスパターセンターシャフトモデル利き手···右対象···メンズトラスパター TＰコレクション2023最新モデル センターシャフトになります。先月大手ゴルフショップで購入して2ラウンド使用しました。大きな傷等はありませんが使用に伴う小傷等は画像にて確認お願い致します。シャフトを34インチから35インチにインチアップしてグリップを好みの物に交換しております。以上。質問等ございましたらどうぞお問い合わせ下さい。