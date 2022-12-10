アディダス バイエルンミュンヘン ユニフォーム ジェレミー #16 SA41 ...

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購入前に必ずプロフィールをご確認ください。ブランド:アディダス〈サイズ〉表記:M(JPN:O)肩幅:-身幅:53cm着丈:70cm〈状態〉目立つダメージは見受けられません。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。