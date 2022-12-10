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アディダス バイエルンミュンヘン ユニフォーム ジェレミー #16 SA41
商品番号 V48581977801
商品名

アディダス バイエルンミュンヘン ユニフォーム ジェレミー #16 SA41
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前に必ずプロフィールをご確認ください。ブランド:アディダス〈サイズ〉表記:M(JPN:O)肩幅:-身幅:53cm着丈:70cm〈状態〉目立つダメージは見受けられません。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。
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