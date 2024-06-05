ハンドバッグ　トートバッグ　ショルダーバッグ　毛糸バッグ　バッグ

横30cm縦35cm(折らない状態)色んな素材や色を使ったカラフルな一点物のバッグとなっております折って使っても折らずに使っても可愛いです※ハンドメイド作品となりますのでその点ご了承ください毛糸ハンドメイドショルダーバッグバッグy2k古着グランジファッション韓国kpop2000ふわふわピンクハウス60s70s80s90s00sy2kテクノパラシュートマルチポケットギミックボンテージフェアリーグランジマクブリング裏原グランジストリートVintageヴィンテージarchiveアーカイブミリタリー軍軍モノテックテック系サイバーモードパンクサイバーパンク個性的VintageUSED古着パンクmilitaryカーゴcargonoilArchivezipレトロビンテージレア激レア希少入手困難初期スカルエンブレムハート涙ダメージリメイク再構築



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