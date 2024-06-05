tonakaiさまオーダー アンティーユ ANTU アウトフィット 1着

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tonakaiさま専用になります。他の方のご購入はご遠慮下さいませ。この度はオーダー誠にありがとうございます！PENNY'SBOXANTUアンティーユ、夢のようなお茶会サイズのハンドメイドのアウトフィットになります。アンティークな雰囲気の落ち着いた花柄ワンピース(グリーン)1点。2100円。現在制作まで1週間～3週間程お時間を頂いております。完成後、画像の追加と価格の変更をさせて頂きますので今暫くお待ち頂けましたら幸いです(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)大変お待たせ致しました！お品のお仕立てが完了致しましたので、画像の追加と価格の変更をさせて頂きました(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))60ローンのふんわり感をお楽しみ頂けるよう、スカートはしっかりボリュームが出るよう生地をたっぷり使用しレースや紅茶染めした布花、スワロフスキー、シルクリボン、ビーズを手縫いで縫い付けました(*ˊᵕˋ)角度によってキラキラします。ひとつひとつ心を込めてお作りしておりますが素人の趣味のハンドメイド品となりますので、縫い目のガタツキ等ございます。完璧なものをお求めの方はご遠慮頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします(*ˊᵕˋ)