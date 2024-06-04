【値下げ】RayBan レイバン　サングラス RB2140F 901

RayBanのサングラスです。RB2140F90152221503Nです。レンズはグリーン系です使用感は無く目立った傷ありません。ケース、メガネ拭き付きです。レンズカラー···グリーンフレームカラー···ブラック種類···サングラスレンズ特徴···度なし中古品ということをご理解の上ご購入をよろしくお願いいたします。



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