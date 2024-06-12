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●ホーナー●ダイアトニックハーモニカ“ブルースハープ”3点セット●A・C・D調●
商品番号 N21080366892
商品名

●ホーナー●ダイアトニックハーモニカ“ブルースハープ”3点セット●A・C・D調●
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●メーカー／HOHNERホーナー●品名／BLUESHARPブルースハープ●ドウシェ材の木製ボディ＆ステンレススチールカバー●単音10穴20音●タイプ／ダイアトニック●リード／MS●お取引内容／A・C・D調各1点(すべて未使用経年品)＋専用プラスチックケース(スレ傷あり)3点●この分野に詳しい方・経年品やUSED品にご理解ある方へ●よろしくお願いします　※値下げ交渉はご容赦願います#Hohner#BluesHarp532_20MS
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28ホールブルースハープダイアトニックハーモニカブルースハーモニカキーオブC/D/A/B/E/F/G/＃A/＃C/＃D/＃F/＃G、大人と子供向け（ゴールドA）

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