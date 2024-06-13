1/12サイズ　猫脚テーブル　ミニチュア

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商品詳細
1/12サイズの猫脚テーブルになります。※テーブルのみの販売になりますオフホワイト×シャビー仕上げサイズ約8.8×5.5cm高さ5.8cm参考画像になります。定形外での発送になります。配送中の破損、紛失など 補償がございませんので 送料追加で宅配便への変更も可能です。ご希望の方はメッセージください。素人のハンドメイドになります。完璧をお求めの方は ご購入をお控え下さい。#ミニチュア家具 #ミニチュア雑貨 #ドールハウス #ドール家具 #ドール #ブライス #プチブライス #インテリア雑貨 #インテリア小物 #木工雑貨 #アンティーク雑貨 #アンティーク家具
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