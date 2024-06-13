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1/12サイズ　猫脚テーブル　ミニチュア
商品番号 V21267871183
商品名

1/12サイズ　猫脚テーブル　ミニチュア
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 115,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/12サイズの猫脚テーブルになります。※テーブルのみの販売になりますオフホワイト×シャビー仕上げサイズ約8.8×5.5cm高さ5.8cm参考画像になります。定形外での発送になります。配送中の破損、紛失など　補償がございませんので　送料追加で宅配便への変更も可能です。ご希望の方はメッセージください。素人のハンドメイドになります。完璧をお求めの方は　ご購入をお控え下さい。#ミニチュア家具　#ミニチュア雑貨　#ドールハウス　#ドール家具　#ドール　#ブライス　#プチブライス　#インテリア雑貨　#インテリア小物　#木工雑貨　#アンティーク雑貨　#アンティーク家具
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