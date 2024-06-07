イケア STUVA ロフトベッド



IKEA家具「STUVAロフトベッド」トラブル解決！ | 株式会社FAworks



IKEA STUVAロフトベッドのお引越し～解体は最低限に～ | 株式会社FAworks



イケア STUVA スモースタードロフトベット IKEAベット 発送なし ...



IKEA家具「STUVAロフトベッド」トラブル解決！ | 株式会社FAworks



IKEA STUVAロフトベッドが売れに売れ、組立案件増加中。 | 株式会社FAworks



IKEA(イケア）の人気ロフトベッド、STUVA(ステューバ）とSMASTAD ...



IKEA STUVAロフトベッドが売れに売れ、組立案件増加中。 | 株式会社FAworks



まさに子供のお城！イケアのSTUVA（ストゥヴァ）ロフトベッドフレーム ...



IKEA STUVAロフトベッドのお引越し～解体は最低限に～ | 株式会社FAworks



IKEA(イケア）の人気ロフトベッド、STUVA(ステューバ）とSMASTAD ...



STUVAロフトベッド/ボックス4 / 2ドア - 白/白樺（s49048232 ...



STUVA /FÖLJAロフトベッド/引き出し4 / 2ドア（393.001.06）-レビュー ...



イケアのロフトベッドがおしゃれで機能的！上下逆にできるベッドも？！



IKEA(イケア）の人気ロフトベッド、STUVA(ステューバ）とSMASTAD ...



STUVA / FRITIDSロフトベッド/ 4引き出し/ 2ドア - 白/赤（892.621.83 ...

ご覧いただきありがとうございますIKEA(イケア)STUVAロフトベッドになります※今回の出品はロフトベッドとクローゼット部分のみとなります。写真1枚目のデスクと引き出し・デスクチェアは含まれませんのでご注意下さい。(出品価格を安く設定しております)使用による小さな傷、経年劣化による色あせ等がございます。写真4枚目に両面テープとシールあとがあります、中古品としてご理解いただけるかた以外はご遠慮下さい。返品は不可とさせて頂きますので、ご了承ください。大型家具で配送が困難なため引取り希望です。千葉県柏市まで取りに来られる方でお願い致します。当方、土曜日と日曜日であれば積込みのお手伝いが可能です。現在は解体済みです。最長の部品で201cmの長さになります。運搬できる範囲で解体していますので、細かな部品は外しておりません。また、組立説明書はございませんが、ネットで組立説明書のダウンロードが可能です。その他ご不明な点がございましたらコメント欄にてお問い合わせ下さい、よろしくお願い致します。素材···木製高さ···ハイタイプ（170cm以上）