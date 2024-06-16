マットレス中古品になります。使用期間 30日前後マットレスの状態は非常に良い。配送エリア 関東圏内のみ東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県茨城県、栃木県、群馬県階段作業お客様のお手伝いお願い致します。~~~~~~~~~(雅)~~~~~~~~~~発送地域 (埼玉県戸田市)配送方法 (自社配送)配送日程(日程調整の上)第一希望第二希望第三希望連絡の取れる電話番号受け渡しご自宅玄関先でのお受け取りをお願い致します。~~~~~~(不用品)~~~~~~~不用品マットレス 同時回収しております。料金案内シングル…¥3300セミダブル…¥3300ダブル…¥5500クイーン…¥6600キング…¥6600回収依頼の際下の連絡先にてお受けしております。(当日集金させていただきます)株式会社 雅(みやび)担当 メルカリとお伝えください。080-4632-8876マットレス他のサイトでも販売しておりますので早いも勝ちになります。￼



ステイシー ステージベッド ダブル ヘッドレス 桐 天然木 ダーク ...



ダブルクッション仕様で寝心地抜群！ホテル仕様ポケットコイル ...



Avenco マットレス ダブル 低反発マットレス 厚さ23cm ポケットコイルマットレス ダブルマットレス ベッドマットレス 高密度コイル560個 並行配列 メモリジェルフォーム 低反発フォーム&高反発フォーム 通気性 体圧分散 良い寝姿勢 静音 振動吸収 耐久性 140cm×195cm×23cm



ポイント10倍】STACEY2 ステイシー2 ステージベッド ダブル ベッド ...



FLYMEe vert DOUBLE BED FRAME / フライミーヴェール ダブルベッドフレーム #108080



g6130]【ダブル】Lonnie 宮付きフロアベッド マットレス付き すのこ ...



ワイドダブルベッドマットレス NN41W4AO | ベッドマットレス | 家具を ...



ステイシー ステージベッド ダブル 棚付き ローベッド コンセント2口 タモ 桐 天然木 ポケットコイルマットレス付 フロアベッド スマホスタンド付き ダブルベッド コンパクト 省スペース



ダブル] エレガントベッド ベッドフレームのみ モダン シンプル【超 ...



エアウィーヴ ベッドマットレス S02 ダブル



【マスターウォール】ダブルベッドセット モアレスベッド(ヘッド12cmUP) ラニカマットレスボックストップ ウォールナット-Ohkawa ONLINE SAITAMA



ロウヤ ダブルベッドフレーム ロータイプ | labiela.com



一人暮らしのダブルベッドで後悔しないために！事前に確認しておくこと ...



送料込み】LOWYA ダブルベッドフレーム すのこベッド ロータイプ 木製 ...



g6143]【ダブル】Rues Mスペース ブラックマットレスセット ダブル ...