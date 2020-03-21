未使用HOYA高級クリスタルロックグラス

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HOYA高級クリスタルロックグラス口径約8.5㎝高さ約9㎝既に生産が終了したホヤのロックグラスです。自宅保管の未使用です。箱、布は長期保管により写真7、８枚目のように汚れがある為、発送の際は別の梱包になります。※汚れていてもそのままの状態が良い方はコメントお願いいたします。