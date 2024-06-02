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商品詳細
京都で手に入れました。地蔵菩薩像2尺 ６０センチほどです。大変、美しいと思います。細かな修復をかけました。まだ痛々しいですが、大変な魅力的だと！年代は不明ですが、大変な数の信仰を集めたかと思われる。全体にろうそくのろうがありました。信仰を集めたのでしょう！たましいを抜いて、修復しておりませんので、開眼供養をしっかりとしていただきたいと思います。出来る限り手渡しを希望します。
http://narcologia.ru/goods/reboot135336.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford695773.html
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