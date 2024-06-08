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二段ベッド 2段ベッド スチール 耐震 ベッド シングル パイプベッド　大人用可
商品番号 P59302386063
商品名

二段ベッド 2段ベッド スチール 耐震 ベッド シングル パイプベッド　大人用可
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 10,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WF194269AAA商品仕様】商品サイズ：幅205×奥行103×高さ150cm重量：37kg静止耐荷重：毎段約100KG素材：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）カラー:ホワイト、ブラック、ブラウン生産国:中国組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装スチールベッド】ベッドの要である支柱は、安定感抜群で頑丈なパイプを使用。揺れたりせずに安心してご使用いただけます。2.【アレンジ可能の上下分割構造】多段ベッドからシングルベッドに変更することができます。3.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。
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