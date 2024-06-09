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レア品　アイアンチェア　ガーデニング　カフェ
商品番号 P94565492745
商品名

レア品　アイアンチェア　ガーデニング　カフェ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても素敵な　ガーデニングアイアン　チェア　座面が皮製でとてもしっかりとした作りで多少傷などありですがまだまだお使いになれます。神経質な方はご遠慮下さい観葉植物などを置いたり　お店のメニューを置いたりベットサイドに置くのもお洒落です横幅38高さ90座面まで42.5unicoウニコアクタス飛騨産業キツツキ　柏木工ACTUSカリモク秋田木工マルニ木工ドマー二イデーコンランショップBoconceptボーコンセプトドレクセルヘイジマスターウォール横浜ダニエルmaruniクラッシュゲートtruckfurniturewtwスキャンティークgプランGプランアクメアクメファニチャーチェストキャビネットサイドボードテレビボード棚飾り棚コンソールラックタンスシェルフアンティーク家具ヴィンテージミッドセンチュリークラシックモダンモダンテイスト書斎アメリカ家具
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