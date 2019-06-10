ヴィンテージ　椅子　イス　二人がけ

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ヴィンテージのある二人がけの椅子になります。キズや汚れ等はご了承下さい。ご質問等はコメントにてお願い致します。★広島県在住の方で直接お取り引き出来る方、もしくは、たのメル便での発送の予定です。・サイズ(寸法)横113cm幅56cm高さ81cm#アンテイーク#ヴィンテージ#椅子特徴···完成品