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ヴィンテージ　椅子　イス　二人がけ
商品番号 B74812236214
商品名

ヴィンテージ　椅子　イス　二人がけ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 10,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのある二人がけの椅子になります。キズや汚れ等はご了承下さい。ご質問等はコメントにてお願い致します。★広島県在住の方で直接お取り引き出来る方、もしくは、たのメル便での発送の予定です。・サイズ(寸法)横113cm幅56cm高さ81cm#アンテイーク#ヴィンテージ#椅子特徴···完成品
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