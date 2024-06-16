IKEA ソーデルハムン 3人掛け カバー サムスタグレー

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IKEAソーデルハムン 3人掛けのカバーです。サムスタグレー現在生産終了となっている色です。交換用カバーとして購入しましたが、買い替えに伴い出品いたします。※カバーのみの販売です。※中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。※コンパクトに梱包させて頂きますので、畳ジワ、保管ジワ等ご容赦下さい。#IKEA#イケア#ソーデルハムン#北欧