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IKEA ソーデルハムン 3人掛け カバー サムスタグレー
商品番号 M66120902993
商品名

IKEA ソーデルハムン 3人掛け カバー サムスタグレー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 5,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAソーデルハムン　3人掛けのカバーです。サムスタグレー現在生産終了となっている色です。交換用カバーとして購入しましたが、買い替えに伴い出品いたします。※カバーのみの販売です。※中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。※コンパクトに梱包させて頂きますので、畳ジワ、保管ジワ等ご容赦下さい。#IKEA#イケア#ソーデルハムン#北欧
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