最終【新品未開封】IKEA ソーデルハムン(SODERHAMN) カバー

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【新品未開封】IKEAソーデルハムン(SODERHAMN)カバーを出品いたします。商品コード:605.114.041年前に購入しました。IKEAソーデルハムンのカバー座面・背面・底面・クッション全てのカバーが入っていますカラーは3枚目の写真をご覧下さい。お値下げの交渉はご遠慮下さい。