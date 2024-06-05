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- 未使用★Georg Jensen ボウル 22cm ジョージ ジェンセン
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商品詳細
ジョージジェンセンのボウル22cmです。シンプルなデザインですが、容量もたっぷりで、食洗機、電子レンジ、オーブンも使えます。未使用★箱付きです。廃盤商品なので、希少価値ありです。○食洗機OK○電子レンジOK○オーブン使用OKサイズ：径約22cm 高さ約11.5cmデザイン:コンスタンティンウォルトマン(CONSTANTINWORTMANN) 返品はご容赦くださいませ。 #GeorgeJensen#ジョージジェンセン#サラダボウル#輸入食器#北欧#北欧食器
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