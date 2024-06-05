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未使用★Georg Jensen ボウル 22cm ジョージ ジェンセン
商品番号 A66784059130
商品名

未使用★Georg Jensen ボウル 22cm ジョージ ジェンセン
ブランド名 ジョージジェンセン
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョージジェンセンのボウル22cmです。シンプルなデザインですが、容量もたっぷりで、食洗機、電子レンジ、オーブンも使えます。未使用★箱付きです。廃盤商品なので、希少価値ありです。○食洗機OK○電子レンジOK○オーブン使用OKサイズ：径約22cm　高さ約11.5cmデザイン:コンスタンティンウォルトマン(CONSTANTINWORTMANN) 返品はご容赦くださいませ。 #GeorgeJensen#ジョージジェンセン#サラダボウル#輸入食器#北欧#北欧食器
http://narcologia.ru/goods/encourage941172.html
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