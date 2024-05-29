展示品　リッツウェル「マルセルチェア」オーク無垢材サイドチェア　ダイニングチェア

三次元曲線で削り出された後脚は見る方向により様々に姿を変え、どの方向からでも美しいラインを描きどの角度から見ても美しいお品です。後脚から背中にかけて流れる優美なラインが特徴的で、今までにない独特な形状とユニークさを醸し出し、柔らかく、優しい印象を与えます。背中が三日月状であるため背あたりがよく、身体全体を優しく包み込んでくれます。商品状態モデルルームに設置されていたお品となります、設置、搬入、搬出、移動に伴う僅かのスレについてはお許しください。商品仕様サイズ（約）W 54ｃｍD 54ｃｍH 78ｃｍSH 44ｃｍ



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