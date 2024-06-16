ナハトマン ボサノバ　皿　プレート　小鉢　3点

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商品詳細
実家にありました。ナハトマンボサノバのプレート（横皿）1枚と小鉢2個のセットです。ガラスを編み込んだ模様が大変可愛らしく、透明感もあり、どんなお料理にも合うかと思います。いかがでしょうか。☆サイズ☆皿 高さ1.8cm直径13.7✖️27.7小鉢 高さ4.8cm直径10.8cm状態：未使用。保管品です。経年品ではございますのでその点はご了承下さい。
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