1人掛け　ソファ　布　イエローグリーン

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商品詳細
あまり使用しておらず、状態は良い方だと思います。中古品、素人検品にご理解ください。よろしくお願いします。サイズ約横98✖️奥行き88✖️高さ67(38)センチ(多少の誤差はご理解ください。)
http://narcologia.ru/goods/rouge462610.html
http://narcologia.ru/goods/response519342.html
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