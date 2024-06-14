台付きグラス　昭和　レトロ

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ご覧いただき誠に有難うございます。台付のレトログラス6個セット製造時期やメーカーは不明です。それぞれメイドインハンガリーというシールついてます。未使用ですが長期保管便で、画像では見にくいですが赤に細かなキズございました。素人鑑定のため、その他細かい傷や汚れなどあるかもしれません。あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入下さい。#昭和#レトロ#コップ#グラス#ペアグラス#ボヘミアングラス#骨董品#アンティーク#カフェヴィンテージ昭和レトロポップボヘミアングラス北一硝子高級ガラスホヤ松徳硝子ヴィンテージタンブラー